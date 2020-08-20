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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi!
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    20.08.2020 - 14:37 | | AA

    Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi!

    Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıkmasına göre; Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi.

    Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi!

    TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Normalleşme süreci çerçevesinde, 18 Temmuz 2020 tarihinde  açıklandığı üzere, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalar  için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan  artırılmıştı. Bu defa, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan  bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade  dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz  puan artırılmasına karar verilmiştir.

    Buna ek olarak, son dönemde Türk lirası likidite yönetimi  kapsamında atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi büyümesi  koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık  oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri  ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla  kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına  karar verilmiştir.

    Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin  çekilmesi beklenmektedir.

    Böylece, 17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu  karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme  koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya  verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın  cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu  düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır.

    Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak  olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli  olacaktır."

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