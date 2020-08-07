Merkez ve BDDK’dan hamle geldi! ‘Oynaklık azaltılacak, esneklik sağlanacak’

TCMB ayrıca, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını belirtti. TCMB, dün piyasa gelişmelerine ilişkin yaptığı duyuruda, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.”

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin de yakından izlendiği belirtilen TCMB açıklamasında, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağı belirtildi.

TL’YE ERİŞİM KISITLAMASI MUAFİYETİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan ‘TL’ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti’nin, UKB’ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

BDDK’dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankaları’nın (UKB), belirli koşullar kapsamında, “TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına” karar verildiği anımsatıldı ve “Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB’ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görülmüş ve bu kapsamda Kurulun 06.08.2020 tarihli ve 9114 sayılı Kararı ile, UKB’ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

- TL cinsinden menkul kıymet almak;

- Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla” olduğu açıklaması yapıldı.