Merkez’den faize ölçülü hamle

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e çekti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, mevcut para politikası duruşunun yıl sonu enflasyon tahminiyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Merkez, Temmuz 2019’dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıdır sürdürüyor. Politika faizi toplamda 1575 baz puanlık düşüşle yüzde 24’ten yüzde 8.25’e çekildi. TCMB piyasa beklentisine paralel dünkü 50 baz puanlık faiz indirimi kararını “ölçülü bir indirim” sözüyle tanımladı.

Dipten dönüş sinyali

Kararın ardından PPK duyurusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmekte olduğu belirtildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi:

“İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan ayında belirginleşirken, mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

İhracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. “

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

Tüm araçlar var

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

ANALİSTLER NE DİYOR?

‘İndirimler sürecektir’

Ekonomistler, enflasyon beklentilerinde iyileşme olması durumunda politika faizinde ölçülü indirimlerin devam edebileceğini belirtti.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini ileriki aylarda yüzde 7.25’e kadar çekebileceği öngörüsünde bulundu.Ghose AA’ya yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin politika faizini 50 baz puan düşürmesinin beklentileri doğrultusunda olduğunu belirterek, “75 baz puanlık bir indirim de olsa sürpriz olmazdı” dedi.

Gevşeme döngüsü

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de 50 baz puanlık indirimin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti. Dolar/TL’nin rekor 7.26 seviyesinden 6.80 seviyelerine kadar gerilediğine dikkati çeken Rendell, TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarının yükseltilmesinin piyasa hassasiyetini desteklediğini vurguladı. Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise politika faizinin yüzde 7.75’e inebileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “TCMB ölçülü indirim dönemine geçti, mevcut duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu söyledi” dedi. Bürümcekçi ölçülü indirimlere kapının açık bırakıldığını dile getirdi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da Merkez Bankası’nın piyasa beklentileriyle uyumlu olarak Temmuz 2019’dan itibaren başladığı gevşeme döngüsünü devam ettirdiğini belirtti.