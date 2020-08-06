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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez’den temmuz enflasyon raporu
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    06.08.2020 - 06:55 |

    Merkez’den temmuz enflasyon raporu

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0.58 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11.76 olduğunu açıklamasının ardından dün Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

    Merkez’den temmuz enflasyon raporu

    Merkez Bankası raporuna göre, enflasyonda azalışa en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji gruplarından geldi.

    Aylık raporda şunlar belirtildi:

    - “Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artışını sürdürürken, gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüş kaydetti.

    - Temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle geriledi, hizmet enflasyonu ise yatay seyretti.

    - Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri yükseldi.

    - Temmuz ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi yavaşladı.”

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