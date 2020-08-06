Merkez’den temmuz enflasyon raporu

Merkez Bankası raporuna göre, enflasyonda azalışa en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji gruplarından geldi.

Aylık raporda şunlar belirtildi:

- “Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artışını sürdürürken, gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüş kaydetti.

- Temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle geriledi, hizmet enflasyonu ise yatay seyretti.

- Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri yükseldi.

- Temmuz ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi yavaşladı.”