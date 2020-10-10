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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Merkez’den yeni sıkılaştırma adımı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11.75’e yükseltti. Merkez Bankası, TL faizini yüzde 10.25’ten yüzde 11.75’e çekti.

    Merkez’den yeni sıkılaştırma adımı

    Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge AA’ya yaptığı değerlendirmede, atılan bu adımın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) daha yukarı çekileceğinin sinyali olabileceğini söyledi.

    Faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL’ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirten Tözge, “Merkez Bankası giderek piyasa faizini yüzde 11.75 ve üzerine çekmeye çalışıyor. Bu adımın ardından önümüzdeki hafta TCMB’den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz” diye konuştu.

    Doları düşüren hamle

    Tözge, mekanizmanın işleyişe ilişkin ise bankaların elindeki doları genellikle TCMB’ye verdiğini, karşılığında TL aldığını ve dönem sonunda da işleyen faizle hesabın kapatıldığını dile getirdi.

    Dolar/TL TCMB’nin adımının ardından rekor seviye olan 7.9550 seviyesindeki tarihi zirveden 7.9005’e kadar geriledi.

    Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Reuters’a yaptığı yorumda “TL swap faizinin artırılması toplam fonlamanın maliyetini yukarıya çekmesi açısından sıkılaştırıcı bir hamledir. Bundan önce 1 haftalık repo faizi seviyesine eşit olan TL swap faizi, böylece gecelik borç verme faizine eşitlenmiş oldu. TCMB’nin dolaylı ve direkt faiz oranlarını artırması sıkılaşma niyetini göstermesi adına olumlu” dedi.

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