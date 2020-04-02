02.04.2020 - 12:57 | | AA
Merkezi Almanya'da bulunan restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu
Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.
Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon avroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.