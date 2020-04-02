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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkezi Almanya'da bulunan restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu
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    02.04.2020 - 12:57 | | AA

    Merkezi Almanya'da bulunan restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu

    Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.

    Merkezi Almanya'da bulunan restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu

    Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

    Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon avroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

    Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

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