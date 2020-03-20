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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı
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    20.03.2020 - 08:59 | | AA

    Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin (MKK) kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunmasına onay verdi.

    Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı

    TCMB'nin, MKK'nın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Karara göre, MKK’nın kitle fonlama sistemi faaliyeti, MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanırken, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere MKK’ya verilen faaliyet izni kapsamına alındı.

    Söz konusu kararlar, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca verildi. 

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