Merkez’in rezervleri 83 milyar doları aştı

TCMB tarafından ‘Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ yayımlandı.



Buna göre, 2 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 11 milyon dolar azalışla 41 milyar 409 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül’de 42 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 132 milyon dolar artışla 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara yükseldi.



Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 121 milyon dolar artarak 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara ulaştı.



Tüketici kredileri arttı



Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23.1 milyar lira artarak 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 14.6 milyar lira arttı. Yüzde 0.4 yükselen toplam mevduat, 3 trilyon 442 milyar 401 milyon lira oldu.

Kredi kartı borcu

Tüketici kredileri tutarı da, 1.5 milyar lira yükselerek 664 milyar 479 milyon liraya çıktı. Kredilerin 277 milyar 580 milyon lirası konut, 10 milyar 619 milyon lirası taşıt ve 376 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 133.7 milyar liraya çıktı.