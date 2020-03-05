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    HaberlerEkonomi Haberleri Mersin'de hasadı başlayan badem çağlası kilogramı 100 liradan satılıyor
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    05.03.2020 - 15:43 | | AA

    Mersin'de hasadı başlayan badem çağlası kilogramı 100 liradan satılıyor

    Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı başlayan badem çağlası, kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

    Mersin'de hasadı başlayan badem çağlası kilogramı 100 liradan satılıyor

    Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, Işıklı Mahallesi'ndeki üreticiler sezonun ilk badem çağlalarını topladı.

    Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin soğuk geçmesi nedeniyle hasadın geç başladığını söyledi.

    Ürün kalitesinin çiftçileri memnun ettiğini aktaran Can, "İlçede 4-5 yıl öncesine kadar 1000 olan çağla ağacı sayımız 300 bine ulaştı. Yöremizin en büyük gelir kaynağı badem çağlası oldu. Ürünleri özel siparişlerde yarım kiloluk paketler halinde 50 liradan satıyoruz." dedi.

    Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
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