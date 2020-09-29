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    29.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Meslek lisesinde sanal tasarım

    Siemens’in dijitalleşen dünyada nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflediği Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi ile öğrenciler, sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapabilecekler. Siemens Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirketin çeşitli ülkelerdeki mesleki liselerde uyguladığı Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi Türkiye’ye taşındı.

    Meslek lisesinde sanal tasarım

    Türkiye’de proje ilk kez pilot okul olarak seçilen ve Ar-Ge okulu statüsünde bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak. Bu kapsamda, Siemens Türkiye ihtiyaç duyulan yazılımların kurulumunu yapacak ve eğitimci eğitimlerini sağlayacak. Bu sayede öğrenciler, sanal ortamda hedefledikleri ürünleri tasarlayabilecekler ve tasarımlarının parça programlarını yapabilecekler. Ayrıca SINUMERIK CNC kontrolcüsünün dijital ikizini kullanarak sanal ortamda parça işleme yapabilecekler ve tezgâhı kumanda edebilecekler.

    Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Divizyon Yöneticisi Kerim Oal konuyla ilgili olarak, “Dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

    D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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