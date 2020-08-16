MESS ve Akkol’a uluslararası görev

Bu yılın ocak ayında MESS Teknoloji Merkezi ile Dünya Ekonomik Forumu’nun 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katılan MESS, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yanı sıra Apple, Google, Amazon, Microsoft, SAP, IBM, HP ve Airbus gibi dünyanın en büyük şirketleriyle iş birliğinde olan Dünya Ekonomik Forumu ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Bir süre önce, temsil ettiği 200 bin işletmeyle Avrupa’nın en büyük işveren örgütlerinden CEEMET’te yönetim kurulu daimi üyesi olan MESS, Dünya Ekonomik Forumu’nun “İleri İmalat Teknolojileri Aksiyon Kurulu” ve “4. Sanayi Devrimi Merkezleri Türkiye Yönlendirme Kurulu”nda da görev almaya başladı. MESS, farklı ülkelerden siyaset, iş, kültür ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı bu kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından temsil ediliyor.

Özgür Burak Akkol, “Görev aldığımız kurullarda, 4. sanayi devrimi ve ileri imalat teknolojileri gibi çok önemli alanlarda gelişmeleri takip edip, görüşlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin geleceği ve menfaatleri doğrultusunda iz bırakan adımlar atmaya gayret ediyoruz” dedi.