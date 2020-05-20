MESS’ten bütün gençlere online kodlama eğitimi

MESS, son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere yönelik yeni kodlama eğitimlerini Türkiye çapında erişime açtı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Özellikle kodlama ve tasarım gibi sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alanlarda yatırım yapmak önceliğimiz. Dijital dönüşüm sürecini iyi yönetirsek ülkemizin rekabet gücü de artacak. Dijital dönüşümde kilit rol oynayacak gençlerin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin mesleklerine bugünden hazırlanan gençlerimizin arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.



Herkese açık



Yeni eklenen içeriklerle birlikte toplamda 250’den fazla eğitim videosundan faydalanmak isteyen tüm gençler, www.messkodlamaegitimi.com adresinden giriş yaparak 10 saati aşkın yeni eğitim içeriğine erişim sağlayabiliyor. Online kodlama eğitimleri ile öğrenciler, Python yazılım dilinde pek çok uygulamayı yapmalarını sağlayacak kod satırları yazmayı öğreniyorlar. Web yazılımları ve görselleştirme çalışmaları için uygulama geliştirmeyi, veri analizi yapmayı deneyimliyorlar. Ayrıca kendi mobil uygulamalarını tasarlamayı öğrenerek kodlama ve algoritma becerilerini geliştiriyorlar.