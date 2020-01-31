Metal iş kolunda grev kararı

5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikada, 10 bin metal işçisi greve çıkacak.



Birleşik Metal-İş sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“MESS’le sendikamız arasında 28 Ocak 2020 geç saatlerde yapılan toplantıda MESS tarafından verilen yüzde 17 oranındaki ücret teklifini değerlendirmek üzere 29 Ocak 2020 toplanan Merkez Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu, MESS’in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi. Yönetim kurulumuz, 5 Şubat grevini etkili biçimde hayata geçirmek için çalışmaları yoğunlaştırma kararı aldı.”



Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), “Metal sektöründeki toplu görüşmelerde çalışanların yüzde 93’ünü temsil eden iki sendika ile imzalar atılırken Birleşik Metal-İş Sendikası uzlaşmayı reddetti. Birleşik Metal-İş’in bu tavrı ile ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan metal sektöründe birlik ve bütünlük engellenmiş oldu” açıklamasını yaptı.