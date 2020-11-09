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09.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Metal yakaya karşı dijital beceri şart

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Başkanı Zehra Öney, çalışanların yüzde 47’sinin becerilerinin, gelecek 5 yıl içinde geçerliliğini yitireceği endişesi olduğunu aktararak, “Tekrar eden, insan hatasına müsait, dijital veriye dayalı, belirli kurallara bağlı çoğu iş, insanların elinden robotların eline geçmeye başladı. Artık robotlar ve yapay zeka (AI); sadece mavi yakalı kesimin işlerini değil, beyaz yakalılara özgü işlerde de kullanılmaya başlanarak ‘metal yakalılar’ gibi yeni bir çalışan sınıfı oluşturuyor” dedi.

Metal yakaya karşı dijital beceri şart

Öney, AA’ya yaptığı açıklamada, çok büyük ve hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığını belirterek, salgının, şirketlerin ve ülkelerin 2 - 3 yıl bandında planladıkları dijitalleşme sürecini 2 - 3 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmelerine sebep olduğunu söyledi.

Dünyada 2030 yılına kadar 400 milyondan 800 milyona kadar bireyin otomasyonla işlerinden olabileceğini aktaran Öney, en ihtiyaç duyulan becerilerin bilişim teknolojileri ve programlama gibi dijital beceriler olacağını kaydetti.

Öney, bir araştırmada 2022’de 130 milyon yeni iş imkanı oluşacağı ve bunların 70 milyonunun robotlara, geriye kalan 60 milyon işin de yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi insanlara gideceğinin söylendiğini ifade ederek, “Bu da her yaştan insanın işlerini sürdürülebilir kılması için dijital becerilerini geliştirmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

 

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