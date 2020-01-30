Metalde mutlu son

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 200 iş yerinde 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlandı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında zam yapıldı. Ekim ayından bu yana süren görüşmelerde grev ve lokavt restleşmeleri yaşanmıştı.

Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde 7 Ekim’de başlayan müzakereler uzlaşıyla sonuçlandı.

Enflasyon farkı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, metal işçisinin bir kör kuruşunu bile masada bırakmadıklarını, sendikal hayatta yine önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Kavlak, sözleşmeyle ilgili şu detayları paylaştı:

“1 Eylül 2019 itibarıyla 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6’nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18.49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25.50 olmuştur. Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir.”

Altın harflerle yazıldı

Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4+4, işçi emeklilerine yüzde 5+5, kamu işçilerine yüzde 8+4 zam yapıldığını anımsatan Kavlak, “6 aylık enflasyonun 6.05 olduğu koşullarda, yüzde 18’i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12.44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı. Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır” dedi.

‘Ortak akıl kazandı’

MESS tarafından yapılan açıklamada, “Tüm tarafların kazandığı bir sözleşmeye imza attık” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

“MESS’in uzlaşma getiren teklifi üyelerimizin mutabakatıyla hazırlandı. Süreç boyunca üyelerimizle yürüttüğümüz açık iletişim, görüş alışverişi ve beklenti anketleriyle tekliflerimiz üzerinde fikir birliğine vardık. Öte yandan, çalışanlar ile yaptığımız doğrudan görüşmeler ve anketler de sözleşmenin kapsamında belirleyici rol oynadı. Ayrıca işçi sendikalarının talepleri de göz önüne alınarak sözleşmeye yön verildi. Tüm bunların sonucunda çalışanların gelir düzeyinde yüksek oranda artış sağlayan bir sözleşmede anlaşmaya vardık. Ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde sürdürülebilir refah sağlayacak önemli bir adım attık. Muhatabımız diğer işçi sendikasını da sözleşme üzerinde uzlaşmaya davet ediyoruz. Çalışan refahını artıracak sözleşmemizden Birleşik Metal-İş üyesi çalışanların da faydalanmasını diliyoruz.”