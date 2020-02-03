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    03.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Metalde tam uzlaşma sağlandı

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye işyerlerinde Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanmasından 4 gün sonra, Birleşik Metal-İş Sendikası’yla MESS arasında da anlaşma sağlandı.

    Metalde tam uzlaşma sağlandı

    2 Şubat günü yapılan görüşmede Birleşik Metal-İş Sendikası ile diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı.

    Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çalışma barışı korunarak her üç işçi sendikasıyla da imzalanmasıyla ilgili MESS tarafından yapılan açıklamada, “Sektörümüz, ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmemize ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Üretimin sürekliliği korunarak, çalışma barışı içinde, hiçbir kayıp yaşanmadan sürecin tamamlanmasını sağladık” denildi.

    Yıllık yüzde 24.3 ücret artışı

    Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş’le imzalanan sözleşmenin kapsamı şöyle açıklandı:

    İlk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17.3 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ay buna ek olarak yüzde 6 daha artacak.

    Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecek.

    Böylece Eylül 2019’dan geçerli olmak üzere yıllık toplam artış ortalama yüzde 24.3 olacak.

    İlk altı ay için saat ücreti 12 TL altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak.

    Sosyal yardımlar birinci yıl yüzde 20 oranında artacak. MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanlar destekleniyor.

    Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devam edecek.

     

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