MEXT’e Vodafone’dan 5G bağlantısı

Vodafone, MEXT’in 5G sağlayıcısı oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası liderliğinde kurulan ve Türkiye’de Sanayi 4.0’ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi’ne kurduğumuz test şebekesi ile 5G sağlayıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da, “Vodafone ile yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye’deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrikayı merkezimizde kurduk” bilgisini verdi.