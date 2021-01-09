MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaştı
ABONE OL
09.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaştı

Migros ve CarrefourSA çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, Migros’a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı. Migros’tan yapılan açıklamada, bu kararın, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaştı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda CarrefourSA’nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak tarihinde sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu’na İzin Başvurusu yapılacaktır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu’na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.

CarrefourSA’nın temel önceliği müşterilerine en doğru şekilde hizmet ve ürün sağlayabilmektir ve bu hedef doğrultusunda şekillenen yatırım ve büyüme stratejisi verimlilik odağıyla devam edecektir. Migros müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına devam etmektedir.”

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Göktepe kabri başında anıldı

Göktepe kabri başında anıldı

Sıradaki Haber