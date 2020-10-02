Mikro Yazılım’dan istihdam hamlesi

Akademikro çatısı altında toplanan, temel düzey ile birlikte 9 farklı uzmanlık alanındaki eğitimlerin yer aldığı videolara ‘Akademikro’ kodunu kullanarak giriş yapanlar, tüm eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İki binden fazla kişinin üye olduğu platformda, toplamda 6 bin saatin üzerinde eğitim videosu izlendi.

2016’dan beri online eğitim veren eğitim portalı bugüne dek yalnızca Mikro Yazılım iş ortakları ile müşterileri tarafından kullanılabilmekteydi.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “İstihdama artı bir değer katmayı amaçladığımız Akademikro eğitim portalımızla online eğitimin çok kıymetli olduğu bu günlerde ücretsiz üyelik ve eğitimlerden faydalanma fırsatı sağlayarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik” dedi.