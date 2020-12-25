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25.12.2020 - 07:00 | | İZMİR Milliyet

Milas zeytinyağı ab tescili aldı

Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret almayı başaran ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu.

Milas zeytinyağı ab tescili aldı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın AB’ye yaptığı başvurusu uygun bulundu ve Milas zeytinyağının adı, AB’nin coğrafi işaret siciline yazıldı.

Milas zeytinyağı Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret almış Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısı ve Aydın kestanesinden sonra beşinci ürünü oldu. Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, “Bu başarı, aslında sadece MİTSO’nun değil tüm Türk zeytinyağı sektörünündür. Adeta bir imkansızı başardık. Türk zeytinyağının kalitesini AB düzeyinde de, dünya ölçeğinde de tescillendi. Başta AB pazarı olmak üzere artık Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır” dedi.

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