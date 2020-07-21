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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye’
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    21.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajına başladığını anımsatarak, “Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz” dedi.

    ‘Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye’

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de paylaştığı videoyu paylaşarak, “Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün Tuna-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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