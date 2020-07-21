Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de paylaştığı videoyu paylaşarak, “Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün Tuna-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.