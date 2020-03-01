‘Milli güvenlik için ciddi tehdit’

İMEAK’tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran, rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan Türk askerine Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklere acil şifalar diledi. Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Cumhuriyet tarihimizde milli güvenliğimize yönelik en ciddi tehditleri yaşıyoruz. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. Bekamız için devletimizin alacağı siyasi ve askeri her kararın yanındayız ve destekçisiyiz. Devletimizin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin, bu alçakça saldırıları bertaraf edeceğine, güvenimiz, inancımız tamdır.”