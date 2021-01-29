Milli Piyango 29 Ocak çekilişi saat kaçta? Milli Piyango'nun Ocak ayı son çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL!

Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinin Ocak ayı içerisindeki son çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Basılı Çeyrek, Yarım ve Tam biletlerin bayilerden, seyyar bayilerden satın alınması veya Milli Piyango Online üzerinden kendi belirleyeceğiniz numaralar ile oynanmasının ardından çekilişin gerçekleştirileceği gün olan tarihlerde satın alınan biletlere veya oynanan numaralara ne kadar ikramiye isabet edeceği Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek

MİLLİ PİYANGO 29 OCAK ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi 15:30'da başlayacak. Amorti ve büyük ikramiyeyi belirleyen numaraların çekilişi ise 17:30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden çekiliş canlı olarak takip edilebilecek.

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ'NDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI



