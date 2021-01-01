Milli Piyango Amorti Bilet Sorgulama Ekranı (2021): Amorti rakamları ne oldu? Hangi sayılar amorti çıktı?

Milli Piyango sonuçları canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Piyango bileti alanlar tarafından heyecanla beklenen çekilişin gerçekleştirilmesiyle beraber gözler online bilet sorgulama ekranına çevrildi. İkramiyelerden biri ise amorti. Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamına göre verilen ikramiye olarak geçiyor. Amorti çıkan sayılar merakla araştırılıyor. Peki 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları ne oldu? İşte Milli Piyango amorti bilet sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0-5 olarak açıklandı. Biletinizin son iki rakamı 0-5 ise satın aldığınız biletin tutarı kadar ikramiye kazanmış oluyorsunuz.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye.

AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti ikramiyesi alınan biletin değer kadar oluyor.

2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde toplamda 563.400.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Büyük ikramiyenin sahibi olan talihli 100 milyon TL kazanacak. 2 kişiye 10.000.000 TL'lik ikramiye 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL ikramiye 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5 bin TL, 500 kişiye 1.000 TL, 10 bin kişiye 500 TL, 40 bin kişiye 400 TL, 200 bin kişiye 300 TL, 700 bin kişiye 200 TL, 2 milyon kişiye 100 TL ve 63 kişiye 100 bin TL teselli ikramiye verilecek





