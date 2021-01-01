Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? 2021 Yılbaşı Özel Milli Piyango biletlerinizi bu ekrandan sorgulayabilirsiniz
Yılbaşı çekilişi tamamlandı ve ikramiye kazanan tüm numaralar açıklan. Milli Piyango bilet sorgulama sayfasını sorguluyor. 2021 yılının kazananı olmak isteyen milyonlar, yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını online olarak kolay şekilde öğrenebilecek. Vatandaşlar, dağıtılacak toplam 563.400.000 TL ödülden pay sahibi olmak istiyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet ikramiyeleri Milli Piyango Online sayfasından görüntülenebiliyor. Zor bir yılı geride bırakarak yepyeni umutlar ve dileklerle 2021 yılına giren binlerce kişi, yeni yılın ilk saatlerinde kazanan olmayı hedefliyor. Yılbaşı bileti alan ve şansını yılbaşı gecesi kullanmak isteyenler merakla Milli Piyango kazanan sıralı tam listesini bekliyor. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş bileti nasıl, nereden sorgulanır?
2020 yılının geride bırakıldığı ve büyük beklentilerle girilen 2021 yılından hemen önce 31 Aralık günü Milli Piyango çekilişi ile sayısız evde sevinç çığlıkları duyuldu. Canlı olarak aktarılan yılbaşı çekilişinde çeyrek, yarım ve tam biletlere isabet eden ikramiyeler öğrenildi. Ancak canlı yayında 31 Aralık’ta öğrenemeyenler için ise online sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor. Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar, şansını amorti ödüllerinde deneyebilir. Her yıl olduğu gibi Milli Piyango biletleri irili ufaklı birçok ikramiye ile vatandaşın yüzünü güldürüyor. 2020 yılının son dönemecinde kazanmış olarak güne uyanmak isteyenler yılbaşı çekilişinin detaylarını aratıyor. Peki, son 11 yılda hangi rakamlara büyük ikramiye çıktı? Kazanılan ödül için yılbaşı bilet sorgulama detayları araştırılıyor. İşte, yılbaşı özel Milli Piyango bileti sorgulama ekranı…
GEÇMİŞ YILLARIN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALARI
Her yılın son günü Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yapılıyor. 2020 yılının son günü 31 Aralık’ta da yapılan çekiliş sonucunda kazanan numaralar ….. oldu. Son 13 yılın büyük ikramiye kazananları ise şöyle:
2008 büyük ikramiye: 1121383, 25 milyon TL
2009 büyük ikramiye: 9025160, 25 milyon TL
2010 büyük ikramiye: 8821270, 35 milyon TL
2011 büyük ikramiye: 4336149, 40 milyon TL
2012 büyük ikramiye: 6718374, 45 milyon TL
2013 büyük ikramiye: 2174451, 50 milyon TL
2014 büyük ikramiye: 2692160, 50 milyon TL
2015 büyük ikramiye: 0556013, 55 milyon TL
2016 büyük ikramiye: 2796288, 60 milyon TL
2017 büyük ikramiye: 9794035, 61 milyon TL
2018 büyük ikramiye: 7615536, 70 milyon TL
2019 büyük ikramiye 1358490, 80 milyon TL
2020 büyük ikramiye 9884757 100 milyon TL
EN ÇOK BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN İLLER
Milli Piyango çekilişlerinde kuşkusuz milyonlarca nüfusu da göz önüne alındığında en şanslı il İstanbul olarak beliriyor. Son 12 yılda yapılan çekilişlerde talihlilerin büyük bölümü İstanbul’dan çıktı. İstanbul’da 15, Ankara, İzmir ve Adana’ya da 4’er kez çıktı.
2021'e girerken yapılan yılbaşı çekilişinde ise büyük ikramiye Manisa Akhisar'a çıktı.
2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE
Son 7 rakamına göre 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 9884757
Son 7 rakamına göre 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 3813252
- 8216776
Son 7 rakamına göre 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 5529827
- 3011373
- 6215270
- 8491366
- 9927578
- 6015846
- 8209463
- 7975438
- 0878248
- 1091609
Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 9989608
- 9226048
- 9751643
- 9986763
- 7686590
- 4482473
- 6338587
- 5787953
- 4714334
- 2309341
- 3312378
- 9499197
- 5367672
- 3612599
- 8628569
- 1149804
- 4308593
- 1259479
- 6354870
- 5308813
- 3447800
- 4860396
- 8248960
- 6352764
- 6505152
- 0786427
- 9074687
- 4031812
- 3043636
- 9186926
Son 7 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0691011
- 4001754
- 5979616
- 0512389
- 1981937
- 6087564
- 5164794
- 3014604
- 8215939
- 4743712
- 9242476
- 6460939
- 0894591
- 9973378
- 9289810
- 9899874
- 0880807
- 6441284
- 5228109
- 2915185
- 6692569
- 4399558
- 5851982
- 9861669
- 9267039
- 0928162
- 0106598
- 3402648
- 8686639
- 7722537
- 6343481
- 0982520
- 5142621
- 8824549
- 1817607
- 5885277
- 8856005
- 4938985
- 9135344
- 6552587
- 1376436
- 0337447
- 9333522
- 3718191
- 7481420
- 8853344
- 1493282
- 4342372
- 2756377
- 7861988
- 1860949
- 4701534
- 5610241
- 1003303
- 4217450
- 2692740
- 1750484
- 0869903
- 2729157
- 2638064
- 5340214
- 8749220
- 8806311
- 2275828
- 2325717
- 1460987
- 3630314
- 6202321
- 8750392
- 2955066
- 6969682
- 0206075
- 5599555
- 0553050
- 1158652
- 8211932
- 7393495
- 1065184
- 9308903
- 5393884
- 0979843
- 3930517
- 0929389
- 0290712
- 5085054
- 7092858
- 0929604
- 7137156
- 5323128
- 8970760
- 6064002
- 1146786
- 6556644
- 7028178
- 4326654
- 6024890
- 8777482
- 7758994
- 2238384
- 9405513
Son 7 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 4814109
- 5014089
- 5024733
- 5033310
- 5036755
- 5039054
- 5134027
- 5142877
- 5269349
- 5273667
- 5343144
- 5353755
- 5366274
- 5547646
- 5573827
- 5578986
- 5588952
- 5608858
- 5637318
- 5676786
- 5736042
- 5886160
- 6043516
- 6062663
- 6113186
- 6134714
- 6141864
- 6163466
- 6192272
- 6270583
- 6294100
- 6307073
- 6441164
- 6473045
- 6598220
- 6604382
- 6614112
- 6712418
- 6715992
- 6721769
- 6773340
- 6784022
- 6862196
- 6868570
- 6875330
- 6983267
- 7021036
- 7228475
- 7250758
- 7278627
- 7317131
- 7323640
- 7365671
- 7513568
- 7552536
- 7590540
- 7598453
- 7668484
- 7689234
- 7734711
- 7778084
- 7840515
- 7941287
- 8029979
- 8030054
- 8071834
- 8136777
- 8143449
- 8185373
- 8208946
- 8225238
- 8262645
- 8300282
- 8320190
- 8403758
- 8410699
- 8420720
- 8435398
- 8470330
- 8496208
- 8600455
- 8662322
- 8762695
- 8771885
- 8847732
- 8869260
- 8883834
- 8918929
- 8933727
- 8951308
- 8992925
- 9008270
- 9032377
- 9038629
- 9114544
- 9263321
- 9311213
- 9451737
- 9464593
- 9466949
- 9502125
- 9515979
- 9547332
- 9709801
- 9779237
- 9827433
- 9880133
- 9923625
- 9943868
- 9974242
- 0054528
- 0088099
- 0114162
- 0120602
- 0147175
- 0284497
- 0354575
- 0446093
- 0450018
- 0496527
- 0520879
- 0543397
- 0576041
- 0578848
- 0590937
- 0713871
- 0714901
- 0784503
- 0786936
- 1014552
- 1026503
- 1043593
- 1063841
- 1157117
- 1345919
- 1359249
- 1459687
- 1547575
- 1584130
- 1598362
- 1677398
- 1729822
- 1775967
- 1807011
- 1824840
- 1833479
- 1873881
- 1874973
- 1880874
- 1965783
- 2007565
- 2065509
- 2113463
- 2148445
- 2173621
- 2188790
- 2240019
- 2241904
- 2306574
- 2416124
- 2430848
- 2435156
- 2469477
- 2533602
- 2564400
- 2655324
- 2672133
- 2673558
- 2904023
- 2905146
- 3044607
- 3141336
- 3147669
- 3210518
- 3287408
- 3293200
- 3486359
- 3525852
- 3526591
- 3591595
- 3599221
- 3607765
- 3682048
- 3765126
- 3771577
- 3774787
- 3935614
- 4000983
- 4205629
- 4360705
- 4402282
- 4403852
- 4486106
- 4486419
- 4500020
- 4514241
- 4522393
- 4574408
- 4612249
- 4680712
Son 6 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 600441
- 736045
- 508165
- 429243
- 281423
- 933292
- 755108
- 626697
- 360342
- 732905
- 669806
- 319089
- 229224
- 040894
- 525564
- 652650
- 929892
- 895819
- 576722
- 664926
- 847644
- 388132
- 887131
- 108025
- 746568
- 228809
- 965544
- 890931
- 589317
- 731237
- 045896
- 688303
- 347566
- 202393
- 539527
- 359666
- 714713
- 160028
- 465230
- 818987
- 898782
- 893149
- 582793
- 482870
- 914575
- 603374
- 347303
- 167077
- 292871
- 242464
Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar
- 69309
- 65502
- 27311
- 47958
- 16503
- 75337
- 09465
- 06929
- 26949
- 96919
- 10918
- 97712
- 44625
- 51582
- 37080
- 60027
- 09242
- 15723
- 68444
- 50586
- 77732
- 53677
- 82704
- 17588
- 90288
- 20711
- 46431
- 17418
- 97403
- 88532
- 13377
- 11454
- 98213
- 87178
- 47756
- 60590
- 54861
- 01797
- 37385
- 26970
- 06459
- 77548
- 33017
- 19396
- 24786
- 22053
- 66704
- 14037
- 33054
- 32251
- 23872
- 46782
- 56628
- 05402
- 30258
- 90869
- 68122
- 90007
- 58050
- 81422
- 88436
- 53507
- 80273
- 89558
- 19183
- 37636
- 44294
- 35096
- 18520
- 64549
- 08730
- 96552
- 10439
- 22279
- 51192
- 67035
- 12050
- 43409
- 31427
- 40151
- 82740
- 03790
- 57820
- 60112
- 31374
- 56087
- 56219
- 74490
- 10344
- 37583
- 08443
- 48823
- 10051
- 50957
- 92529
- 68666
- 72853
- 02249
- 62290
- 51607
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
- 7691
- 6411
- 7280
- 7112
- 6634
- 4187
- 4334
- 6264
- 0885
- 4486
- 3561
- 5978
- 5906
- 0345
- 0988
- 9324
- 5445
- 7743
- 7305
- 8108
- 3468
- 1437
- 2111
- 2295
- 0154
- 3902
- 1825
- 6674
- 9751
- 0867
- 1340
- 4082
- 7201
- 8994
- 4175
- 8929
- 3417
- 6820
- 2786
- 8253
Son 3 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
- 551
- 722
- 530
- 081
- 171
- 018
- 193
- 371
- 544
- 515
- 512
- 274
- 348
- 719
- 505
- 526
- 021
- 231
- 701
- 941
Son 2 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
- 87
- 24
- 21
- 79
- 05
- 10
- 31
Son 1 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0
- 5
Son 7 rakamına göre 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0884757
- 1884757
- 2884757
- 3884757
- 4884757
- 5884757
- 6884757
- 7884757
- 8884757
- 9084757
- 9184757
- 9284757
- 9384757
- 9484757
- 9584757
- 9684757
- 9784757
- 9804757
- 9814757
- 9824757
- 9834757
- 9844757
- 9854757
- 9864757
- 9874757
- 9880757
- 9881757
- 9882757
- 9883757
- 9884057
- 9884157
- 9884257
- 9884357
- 9884457
- 9884557
- 9884657
- 9884707
- 9884717
- 9884727
- 9884737
- 9884747
- 9884750
- 9884751
- 9884752
- 9884753
- 9884754
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- 9884756
- 9884758
- 9884759
- 9884767
- 9884777
- 9884787
- 9884797
- 9884857
- 9884957
- 9885757
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- 9888757
- 9889757
- 9894757
- 9984757