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    30.07.2020 - 10:17 |

    Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Temmuz 2020 | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango çekilişi dün akşam yapıldı. 29 Temmuz 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar hangi bilete çıktı? Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçlarını sıralı tam liste olarak yayımladı. İşte Milli Piyango'da şanslı numaralar...

    Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Temmuz 2020 | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da dün akşam ayın ikinci çekilişi gerçekleşti. Şanslı numaralar hangi bilete çıktı?

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2020 - BİLET SORGULAMA

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

    BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    325641

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar
    433373

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar
    008533 064364 093950 137561 176374 177848
    255686 297093 308835 310239 392598 443333
    469444 471275 477740 486863 525236 556927
    567513 588126

    1000 TL ikramiye kazanan numaralar
    018849 019321 035576 041339 044472 065388
    070019 071309 071494 072177 073715 095661
    113351 137887 145118 170913 196675 221319
    241224 249562 267835 272495 279720 338461
    339348 339648 340197 343824 356861 358383
    363447 392278 395193 402420 404401 406939
    425023 447350 451548 491193 513999 527795
    527908 528172 545936 558907 559308 560550
    579317 588905

    Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
    04995 06713 10285 10616 13906 15864
    18233 18395 21333 27184 27301 27520
    28777 31476 33124 33664 39622 39795
    44883 45002 45312 47824 51160 52258
    54113 58727 60682 65089 66861 66892
    67969 72195 75930 77517 79449 82685
    84590 85937 87161 96429

    Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
    0136 0451 0616 0771 0966 1170
    1476 1781 2141 2142 2367 3951
    3984 4023 4163 4708 5303 5458
    5982 6354 6449 6808 7060 7064
    7775 8204 8242 8371 9341 9387

    Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
    037 094 095 166 229 257
    350 428 501 509 534 626
    679 692 734 774 838 852
    903 935

    Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
    04 12 18 69 78 85
    96

    Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
    3 7

    3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
    025641 125641 225641 305641 315641 320641
    321641 322641 323641 324641 325041 325141
    325241 325341 325441 325541 325601 325611
    325621 325631 325640 325642 325643 325644
    325645 325646 325647 325648 325649 325651
    325661 325671 325681 325691 325741 325841
    325941 326641 327641 328641 329641 335641
    345641 355641 365641 375641 385641 395641
    425641 525641

     

    Sahilde jet skili tacizci şokuBursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı'nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi hakkında, huzuru ve sükunu bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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