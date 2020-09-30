29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı | Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar...

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Oynadıkları veya satın aldıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Milli Piyango Eylül ayı son çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar 600228 olurken amorti kazandıran numaralar da 2 ve 6 olarak açıklandı

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İşte Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar ve sıralı tam liste....

3.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

600228

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

050775

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

037134 308722 287908 308684 111559 678101 602862 670631 347346 684267

569002 121429 105752 428669 053109 382145 361342 590464 212681 191212

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

471452 587084 628079 026898 023233 170646 433021 663533 400194 637072

197373 202263 444296 682786 322193 411269 494580 480765 602376 664174

586371 021618 262041 686938 159922 233526 296899 073737 601382 312825

395532 218918 436018 264156 500322 034643 153913 177487 313335 540879

048272 558248 370956 555643 663911 642522 054999 274816 679762 093136

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

10072 12012 91438 45331 79328 48163 91458 24300 69019 75220

33337 69950 61182 86010 00710 51724 16321 65546 82452 05097

81302 05425 17209 50672 22920 54361 08591 12717 22682 58780

81597 80588 11634 59337 09852 08764 07434 80461 44934 56660

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0694 1129 7274 2281 5782 3157 9909 3780 4933 2061

6108 2287 7593 4701 3987 0131 2529 4085 3634 9085

8042 4280 7353 6873 5000 5566 4455 8596 9262 4242

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

665 552 453 784 761 738 902 235 759 990

496 225 944 497 169 023 340 374 273 584

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

72 93 19 58 02 65 39

Son 1 rakamına göre 30 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

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