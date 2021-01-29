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29.01.2021 - 18:09 |

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte o şanslı numaralar...

Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'nun ocak ayı içerisindeki son çekilişi bugün gerçekleşti. 6 milyon, 600 bin, 50 bin ve 10 bin TL tutarında ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango çekilişinde bugün büyük ikramiyenin numaraları "180486" şeklindeydi.

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte o şanslı numaralar...

Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinin Ocak ayı içerisindeki son çekilişi bugün yapıldı.  Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişte 6 milyon TL'lik büyük ikramiyenin numaraları "180486" oldu.

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu İşte o şanslı numaralar...

 

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ'NDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu İşte o şanslı numaralar...

 

 

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