Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte o şanslı numaralar...

Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinin Ocak ayı içerisindeki son çekilişi bugün yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişte 6 milyon TL'lik büyük ikramiyenin numaraları "180486" oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ'NDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI



