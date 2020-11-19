19.11.2020 - 10:51 |
Milli Piyango çekilişi için geri sayım! 19 Kasım Milli Piyango sonuçları sorgula
Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19, 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bugünkü çekilişi saat kaçta başlayacak? Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Milli Piyango'da çekiliş günü. Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da 19 Kasım çekiliş sonuçları kaçta açıklanacak?
19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak Milli Piyango çekilişi 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 17.30'da yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango artık online platformda. Milli Piyango biletinizi istediğiniz numaraları Millipiyangoonline.com adresinden seçebiliyorsunuz.
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Kimseye söylemiyorlar! Ustası bile bilmiyor, sipariş yağıyor...Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.