Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ekim Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam efsane oyun Milli Piyango için bugün heyecan dorukta. Her ayın 9, 19, 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi yapılacak.

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti için çekilişler ise 17.30'da gerçekleşecek. 29 Ekim Milli Piyango çekilişini Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE OYNA

Milli Piyango yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek bilet alabiliyorsunuz.

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