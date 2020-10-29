85,90BİST1.127-2.22EURO9.771.20USD8.290.45ALTIN 502.580.82
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ekim Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım
    ABONE OL
    29.10.2020 - 09:48 |

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ekim Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım

    Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Bugün gerçekleşecek olan 29 Ekim Milli Piyango özel çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralı bilete çıkacak merak konusu. 29 Ekim Milli Piyango çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ekim Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam efsane oyun Milli Piyango için bugün heyecan dorukta. Her ayın 9, 19, 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi yapılacak.

    29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti için çekilişler ise 17.30'da gerçekleşecek. 29 Ekim Milli Piyango çekilişini Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebileceksiniz.

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE OYNA

    Milli Piyango yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek bilet alabiliyorsunuz.

    MİLLİ PİYANGO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandıVan’ın Erciş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polis çareyi böyle buldu! Araçları iterek yolu açtı

    Polis çareyi böyle buldu! Araçları iterek yolu açtı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    29 Ekim fotoğrafları ve görselleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli sözleri ve en güzel mesajları...

    29 Ekim fotoğrafları ve görselleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli sözleri ve en güzel mesajları...

    Sıradaki Haber