19.10.2020 - 10:21 |
Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor? 19 Ekim Milli Piyango sorgula
Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Efsane oyun Milli Piyango her ayın 9, 19, 29'unda yapılmaya devam ediyor. Peki 19 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango çekilişini canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden takip edebiliyorsunuz.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Milli Piyango oyununda bugün çekiliş var. Özel günler ve her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde beklenen büyük ikramiye 4 milyon TL.
19 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango'nun bugün yapılacak çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Biletinizi Millipiyangoonline.com adresinden alabilirsiniz.
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