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09.02.2021 - 08:18 |

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor? 9 Şubat Milli Piyango sonuçları için geri sayım

Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda çekiliş günü. Beklenen büyük ikramiye tutarı ise 4 milyon TL. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango nasıl oynanır?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor? 9 Şubat Milli Piyango sonuçları için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden efsane şans oyunu Milli Piyango'da çekiliş günü. Bugünkü çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 4 milyon TL.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda bugünkü çekiliş saat 15.30'da başlayacak. Milli Piyango çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye çekilişi ise 17.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango gezici ve sabit bayilerden alınabildiği gibi www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da satın alınabiliyor.

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