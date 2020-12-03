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03.12.2020 - 09:45 |

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Aralık Süper Loto çekilişi...

Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 17 milyon TL'yi geçmişti. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? 3 Aralık Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Aralık Süper Loto çekilişi...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Süper Loto'nun çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 17 milyon 77 bin 729 TL.

3 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın 3 günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmek gerekiyor. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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