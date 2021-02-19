Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 19 Şubat Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango 19 Şubat sonuçları belli oldu. Şubat ayı içerisindeki ikinci ve son çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 4 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 100 bin, 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL tutarında ikramiye verilecek. 50 kişiye teselli ikramiyesi olarak 4 bin TL ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra amorti kazanan vatandaşlar satın aldıkları biletleri tutarı kadar ikramiye kazanacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30'da başladı.

19 Şubat Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar 3 ve 8 oldu. 4000000TL kazanan numara 548962 olurken 100000TL kazandıran numara ise 452635 oldu.

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