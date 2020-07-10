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    HaberlerEkonomi Haberleri Milli Piyango sorgulama | Milli Piyango 9 Temmuz 2020 çekiliş sonuçları
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    10.07.2020 - 09:52 |

    Milli Piyango sorgulama | Milli Piyango 9 Temmuz 2020 çekiliş sonuçları

    Milli Piyango idaresi tarafından yapılan 9 Temmuz 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre kazanan tüm biletlerin listesi yayınlandı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre kazanan biletler...

    Milli Piyango sorgulama | Milli Piyango 9 Temmuz 2020 çekiliş sonuçları

    Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi dün akşam yapıldı. 9 Temmuz 2020 tarihli çekilişte kazanan tüm biletlerin listesi yayınlandı. İşte sıralı tam liste...

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    9 TEMMUZ 2020 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

    3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    301699

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar
    051434

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar
    015571 020282 062714 099843 198720 235120
    284812 289128 294668 299200 356979 365799
    396857 415836 431628 446699 544791 562787
    567312 597128

    1000 TL ikramiye kazanan numaralar
    019194 026462 060858 062511 064299 066953
    077442 093522 119125 138855 142527 172042
    172314 185651 191710 200444 225423 225789
    231399 236801 259893 282369 294130 299087
    319727 329596 333959 338078 338643 340254
    348161 354315 387606 394932 453220 458560
    460692 489000 497251 518948 520240 528620
    536942 547980 556861 567610 586713 591216
    597575 597968

    Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
    01653 01787 08597 10546 15332 18433
    19326 19677 25278 26033 27477 27799
    30753 31261 32584 33899 40924 45113
    45261 54067 56226 58908 59450 61127
    61220 61975 62048 62464 63633 63833
    64092 64288 65501 66690 71695 74509
    82202 91050 93717 94175

    Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
    0215 0496 0698 1365 1600 1673
    1764 2214 2215 2430 2576 2932
    3491 3642 3699 4174 4221 4676
    4797 4822 5927 6047 7010 7259
    7412 7663 8448 8726 9399 9528

    Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
    007 038 046 048 133 156
    198 286 329 401 576 703
    731 743 766 804 921 950
    951 979

    Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
    06 16 27 30 62 84
    95

    Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
    4 8

    3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
    001699 101699 201699 300699 301099 301199
    301299 301399 301499 301599 301609 301619
    301629 301639 301649 301659 301669 301679
    301689 301690 301691 301692 301693 301694
    301695 301696 301697 301698 301799 301899
    301999 302699 303699 304699 305699 306699
    307699 308699 309699 311699 321699 331699
    341699 351699 361699 371699 381699 391699
    401699 501699

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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