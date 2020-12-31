AÇIKLANDI! Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye isabet eden numaralar belli oldu! 2021 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

2021 Yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarının 100 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 2 kişi 10 milyon TL, 10 kişi ise 1 milyon TL’lik büyük ikramiye kazanacak. Büyük ikramiyelerin yanı sıra teselli ikramiyesi ve amorti kazandıran numaralar https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ ekranı üzerinden anlık olarak sorgulanabilecek

100 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYENİN İSABET ETTİĞİ BİLET NUMARASI

9884757

AMORTİ RAKAMLARI

0 - 5

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA (YILBAŞI 2021) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Sorgulama (Yılbaşı 2021) sorgulama işlemi Milliyet Milli Piyango Sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Her yıl gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılında 70 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye tutarı 2020 yılında 80 milyon TL olarak açıklanmıştı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde verilecek olan Büyük İkramiye tutarı ise 100 milyon TL olarak açıklandı.

2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde toplamda 563.400.000 TL ikramiye dağıtılacak

Büyük ikramiyenin sahibi olan talihli 100 milyon TL kazanacak. 2 kişiye 10.000.000 TL'lik ikramiye 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL ikramiye 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5 bin TL, 500 kişiye 1.000 TL, 10 bin kişiye 500 TL, 40 bin kişiye 400 TL, 200 bin kişiye 300 TL, 700 bin kişiye 200 TL, 2 milyon kişiye 100 TL ve 63 kişiye 100 bin TL teselli ikramiye verilecek