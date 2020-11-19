Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Büyük ikramiye 100 milyon TL

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, oyunseverler dünden itibaren Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden almaya başladı.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com’da açıklanacak.



Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com’dan öğrenmek mümkün.









Tüm çekilişler canlı ve şeffaf



Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişlerin canlı yayınlanmaya devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.



Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor” denildi.







