Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸinde bu yÄ±l daÄŸÄ±tÄ±lacak olan bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± 100 milyon TL olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Ã‡eyrek, YarÄ±m ve Tam bilet fiyatlarÄ±nÄ±n bayiler, seyyar bayiler ve Milli Piyango Online Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan biletler bÃ¼yÃ¼k oranda tÃ¼kenirken vatandaÅŸlar Ã‡eyrek, YarÄ±m ve Tam biletlere yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. BÃ¼yÃ¼k ikramiyenin yanÄ± sÄ±ra teselli ikramiyesi ve amorti gibi birÃ§ok ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar Milliyet.com.tr'den anbean aktarÄ±lmaya devam edecek.

BÄ°LET FÄ°YATLARI NE KADAR?

Bu yÄ±l satÄ±ÅŸa sunulan Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi iÃ§in satÄ±ÅŸa sunulan Ã‡eyrek bilet 25 TL, YarÄ±m bilet 50 TL ve son olarak Tam bilet 100 TL olarak belirlendi.

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MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO YILBAÅžI Ã–ZEL Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE KADAR Ä°KRAMÄ°YE VERÄ°LECEK?

Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸinde bu yÄ±l daÄŸÄ±tÄ±lacak olan toplam ikramiye tutarÄ± 563.400.000 TL olarak aÃ§Ä±klandÄ±. 1 kiÅŸiye 100 milyon TL'lik bÃ¼yÃ¼k ikramiye, 2 kiÅŸiye 10.000.000 TL, 10 kiÅŸiye 1.000.000 TL, 30 kiÅŸiye 120.000 TL, 100 kiÅŸiye 10.000 TL, 200 kiÅŸiye 5.000 TL, 500 kiÅŸiye 1.000 TL gibi bÃ¼yÃ¼k ikramiyeler verilecek

MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO YILBAÅžI Ã–ZEL Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ° NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA?

Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi 31 AralÄ±k PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 23:00'de aÃ§Ä±klanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranÄ±ndan Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

SONUÃ‡LAR MÄ°LLÄ°YET.COM.TR'DE OLACAK

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