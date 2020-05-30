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    30.05.2020 - 11:09 | | AA

    Milli ve tabiat parkları 1 Haziran'da yeniden açılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyarete kapatılan korunan alanların 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacağını belirterek, "44 milli park ve 249 tabiat parkı yeniden hizmete açılacak." ifadesini kullandı.

    Milli ve tabiat parkları 1 Haziran'da yeniden açılıyor

    Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan korunan alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

    Kovid-19 nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan vatandaşların, 1 Haziran itibarıyla milli parkları ve tabiat parklarını ziyaret edebileceğini belirten Pakdemirli, “Koruma altındaki bu alanlarımız özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için cazibe merkezi konumunda. Bu alanlar havası, suyu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirilmesine de imkan sağlayacak. Bu kapsamda 44 milli park ve 249 tabiat parkı yeniden ziyarete açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Bu alanlardaki tesislerin bakım ve temizliği için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Pakdemirli, vatandaşların gerekli sosyal mesafeye uyarak, koruma altındaki bu alanlarda doğayla baş başa, huzur içinde vakit geçirmeleri temennisinde bulundu. Pakdemirli, ziyaret sırasında maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.

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