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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Milyar dolarlık stratejik yatırım

    Dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) işletmesinin Adana’da kurulması için ilk imzalar atıldı.

    Milyar dolarlık stratejik yatırım

    SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. 1.5 milyon ton kapasiteyle 2022 sonunda devreye girecek olan tesis, 400 yeni istihdam sağlayacak ve 300 milyon dolarlık cari açığı kapatmış olacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA nın Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını söyledi.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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