Milyar dolarlık stratejik yatırım

SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. 1.5 milyon ton kapasiteyle 2022 sonunda devreye girecek olan tesis, 400 yeni istihdam sağlayacak ve 300 milyon dolarlık cari açığı kapatmış olacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA nın Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını söyledi.