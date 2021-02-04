04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Milyarder bezos Amazon’u bırakıyor
ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyor. Amazon’un son çeyrek sonuçları açıklanırken yapılan duyuruda Bezos’un, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde görevi bırakacağı duyuruldu. Ancak Bezos yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaya devam edecek.
Bezos’un ardından şirkette CEO’luğa bulut bilişim departmanını yöneten Andy Jassy getirilecek. 196 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, ayrılık gerekçesini şöyle aktardı:
“Amazon’un CEO’su olmak büyük bir sorumluluk ve zaman gerektiriyor. Böyle bir sorumluluğunuz varken başka işlerle uğraşmak zor. İlgilendiğim başka alanlara zaman ayırmak istiyorum.” Amazon’un 1.3 milyon çalışanı var. 2020 yılı son çeyrek geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.
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