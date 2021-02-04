MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Milyarder bezos Amazon’u bırakıyor
ABONE OL
04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Milyarder bezos Amazon’u bırakıyor

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyor. Amazon’un son çeyrek sonuçları açıklanırken yapılan duyuruda Bezos’un, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde görevi bırakacağı duyuruldu. Ancak Bezos yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaya devam edecek.

Milyarder bezos Amazon’u bırakıyor

 

Bezos’un ardından şirkette CEO’luğa bulut bilişim departmanını yöneten Andy Jassy getirilecek. 196 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, ayrılık gerekçesini şöyle aktardı:

“Amazon’un CEO’su olmak büyük bir sorumluluk ve zaman gerektiriyor. Böyle bir sorumluluğunuz varken başka işlerle uğraşmak zor. İlgilendiğim başka alanlara zaman ayırmak istiyorum.” Amazon’un 1.3 milyon çalışanı var. 2020 yılı son çeyrek geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.

    Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Sıradaki Haber