Milyarder bezos Amazon’u bırakıyor

Bezos’un ardından şirkette CEO’luğa bulut bilişim departmanını yöneten Andy Jassy getirilecek. 196 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, ayrılık gerekçesini şöyle aktardı:

“Amazon’un CEO’su olmak büyük bir sorumluluk ve zaman gerektiriyor. Böyle bir sorumluluğunuz varken başka işlerle uğraşmak zor. İlgilendiğim başka alanlara zaman ayırmak istiyorum.” Amazon’un 1.3 milyon çalışanı var. 2020 yılı son çeyrek geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.