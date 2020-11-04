Milyoner mevduatı 2 trilyon TL’ye koştu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 301 bin 564 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 9 ayda 76 bin 123 kişi arttı.



Milyonerlerin toplam mevduatı da eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 958 milyar 817 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 496 bin lira oldu.



Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 567 milyar 218 milyon lira artış kaydetti.



66 bin kişi eklendi



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 9 ayda 66 bin 800 artarak 268 bin 820’ye ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 831 milyar 726 milyon liraya yükseldi.



Yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 32 bin 744’e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 9 bin 323 kişi artarken, hesaplarındaki para 127 milyar 91 milyon lira oldu.