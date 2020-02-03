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    HaberlerEkonomi Haberleri Milyoner sayısı 225 bini aştı
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    03.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Milyoner sayısı 225 bini aştı

    Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019’da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı.

    Milyoner sayısı 225 bini aştı

     

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440’a yükseldi. 2018 sonuna göre milyoner sayısı 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı.

    2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 2018’de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin lira seviyesine yükseldi.

    5 bin kişi arttı

    Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2018’de 161 bin 800, mevduat toplamı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira seviyesindeydi. Yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2019 sonu itibarıyla 23 bin 420’ye yükseldi.

    Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018  yılı sonuna göre

    5 bin 94 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 96 milyar 472 milyon lira olarak hesaplandı. Yurt dışında yerleşik mudilerin mevduatlarının 10.6 milyar lirası yerel para olarak kayıtlara geçti.

    Mevduatlar yükseldi

    Milyonerlerin toplam mevduatı 271.1 milyar lira artışla  yükselişle 1 trilyon 295 milyar liraya çıktı.

    Geçen yılın sonu itibarıyla milyonerlerin mevduatlarının 574 milyar 264 milyon lirası yerel para cinsi, 707 milyar 724 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 13 milyar 136 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

    Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 411 bin lira olarak hesaplandı.

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