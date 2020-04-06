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    06.04.2020 - 09:53 | | milliyet.com.tr

    Son dakika haberler: Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Yarın başlıyor

    Son dakika haberlere göre, emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemesi corona virüs nedeniyle erkene alınmıştı. Milyonların beklediği bu ödemeler yarından itibaren gerçekleştirilecek. Buna göre; SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

    Son dakika haberler: Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Yarın başlıyor

    Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıklamıştı.

    Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

    17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” ifadelerini kullanmıştı. 

    Corona virüsün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullanmıştı. 

    Bakan Selçuk’tan yaşlılara çağrı: “Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim”

    “Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulunmuştu: 
    “Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

    Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulamaCorona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.
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