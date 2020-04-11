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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten yapılacak
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    11.04.2020 - 13:56 |

    Son dakika haberler: Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten yapılacak

    Son dakika haberlere göre, corona virüs pandemisi nedeniyle e-Devlet uygulamalarına yenileri eklenmeye başladı. Adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

    Son dakika haberler: Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten yapılacak

    Corona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

    Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

    Son dakika haberler: Milyonları ilgilendiriyor Artık e-Devletten yapılacak

     

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