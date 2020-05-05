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    HaberlerEkonomi Haberleri Mısır'da yeni vergi ve harç önergesine onay
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    05.05.2020 - 07:30 | | AA

    Mısır'da yeni vergi ve harç önergesine onay

    Mısır parlamentosu, devlet gelirlerini artırmak amacıyla yeni vergi ve harç önergesini onayladı.

    Mısır'da yeni vergi ve harç önergesine onay

    Yerel basında yer alan haberlere göre, parlamento daha önceki oturumlarda kabul edilmeyen, benzin ve mazot üreticilerine vergi uygulanması yönündeki önergeye onay verdi. Söz konusu verginin tüketicilere yansımayacağı belirtildi.

    Harç artışları, noter hizmetleri, gümrüksüz satışlar, otel ve tatil köylerindeki eğlence etkinliklerini de kapsıyor.

    Parlamento ayrıca, yerel ve yabancı sporcuların transfer sözleşmelerinin yanı sıra yine yerli ve yabancı teknik direktör sözleşmelerinin değerinin yüzde 3'ü oranında vergi uygulanması yönündeki yasa tasarısını da onayladı.

    Spor hizmeti veren şirketlerin, işletme ruhsatı alacakları veya yenileyecekleri zaman sermayelerinin yüzde 0,5'i oranında bir ödeme yapmaları kararı verildi.

    Ayrıca ham tütüne vergi uygulanması kararı alan hükümet, mobil cihazlar ve aksesuarlar için değerlerinin yüzde 5'i, şirket ve kurumlara internet faturalarının yüzde 2,5'i oranında yeni vergi uygulamaları getirdi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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