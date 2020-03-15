MKEK filtreli maske üretecek

kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası’nı ziyaret eden Varank burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir. Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye’nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor.”

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı” dedi.