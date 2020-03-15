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    HaberlerEkonomi Haberleri MKEK filtreli maske üretecek
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    15.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    MKEK filtreli maske üretecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirterek, “Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) da özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun hazırlıklarını yapıyorlar” dedi.

    MKEK filtreli maske üretecek

    kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası’nı ziyaret eden Varank burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    “Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir. Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye’nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor.”

    N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı” dedi.

     

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