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12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Mobil baz istasyonu atağına kalktı

Yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarına devam eden Türk Telekom, Türkiye’nin güneyindeki 8 ilin bağlı olduğu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bininci mobil sahasını hizmete açtı.

Mobil baz istasyonu atağına kalktı

Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Milli sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2000’e çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde 97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık” diye konuştu.

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