Mobil internet daha güvenli olacak

Turkcell Dijital Güvenlik Servisi son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor. Turkcell’in siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.



Sahte siteye engel



Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınmasını önemli ölçüde engelliyor” dedi.