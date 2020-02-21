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    21.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mobil internet daha güvenli olacak

    Turkcell, dünyada gerek bireysel kullanıcıların gerekse kurumların en önemli sorunlarından biri olan sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelere karşı adım attığını duyurdu.

    Mobil internet daha güvenli olacak

    Turkcell Dijital Güvenlik Servisi son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor. Turkcell’in siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

    Sahte siteye engel

    Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınmasını önemli ölçüde engelliyor” dedi. 

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