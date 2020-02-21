21.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Mobil internet daha güvenli olacak
Turkcell, dünyada gerek bireysel kullanıcıların gerekse kurumların en önemli sorunlarından biri olan sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelere karşı adım attığını duyurdu.
Turkcell Dijital Güvenlik Servisi son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor. Turkcell’in siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.
Sahte siteye engel
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınmasını önemli ölçüde engelliyor” dedi.
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.