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15.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Mobilite verisi buluta çıkıyor

Comodif ve Bulutistan, bağlantılı araç teknolojileri ve bulut üzerinden yazılım hizmetleri alanında stratejik bir iş birliğine imza atıyor.

Mobilite verisi buluta çıkıyor

Otomotivde dijital dönüşüm alanında oluşan bu işbirliği çerçevesinde Comodif Mobilite Platformu, bağlantılı araç ve sürücü davranışı verisini Bulutistan altyapısı üzerinden sunacak.

Comodif CEO’su Serdar Urçar, “Araç kullanma deneyimi zenginleşecek, sürüş kalitesi artacak ve yakıt optimizasyonu ile karbon ayak izi azalacak” dedi. Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil de, “İş ortaklığımızın büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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